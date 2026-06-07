お笑いコンビ「ニューヨーク」の嶋佐和也が７日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ニューヨーク嶋佐のとりあえず乾杯」を更新。アルバイトでの思い出を明かした。嶋佐は若手時代、大手飲食チェーン店のサイゼリヤでアルバイトをしていたという。「その時にチュートリアルの福田（充徳）さんが、週に１〜２回、夕方の４時ぐらいに１人で来て、実質個室みたいな死角の席があって、常連だからもうそこに当たり前のように座ってた」と回