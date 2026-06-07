新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」は７日大田区大会で決勝戦が行われ、ＹＯＨ（３７）が前年度覇者・藤田晃生（２３）を破り悲願の初優勝を飾った。昨年大会と同一カードの決勝戦。今年こその頂点を狙うＹＯＨはオカダ・カズチカ（現ＡＥＷ）風の入場を見せると、昨年同様にかつて所属したユニット「ＣＨＡＯＳ」のメンバーのムーブを多用し試合の主導権を握った。Ｔｈｒｉｌ