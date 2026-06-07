桜島が7日夕方、爆発しました。このあと噴煙は火口から北東の霧島市福山方向に流れると予想されています。 気象台によりますと、7日午後7時7分、桜島の南岳山頂火口で爆発がありました。 今年に入って10回目の爆発で、雲に覆われていたため噴煙の高さは分かっていません。 このあと噴煙は火口から北東の霧島市福山方向に流れると予想されています。 桜島は噴火警戒レベル3の「入山規制」が継続中で、気象台は火口からおお