■これまでのあらすじ義母が新居に居座っている間、夫は一度も妻の味方になってくれなかった。数週間経っても父親になろうともしない夫に、妻は夫婦として限界を感じて離婚を突きつける。夫は「やり直したい」と言うが、何もかもがもう遅すぎたのだった。離婚から数ヶ月後、殺風景なアパートでひとり暮らしている裕一。頭の中で繰り返すのは紗江子の「もう遅すぎた」という言葉…。そんな裕一のもとへ、房子から「ご飯を作りに行く