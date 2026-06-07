7日、御殿場市で陸上自衛隊による国内最大の実弾射撃演習が行われました。富士総合火力演習にはおよそ3000人の自衛隊員が参加し、小泉防衛大臣も視察に訪れました。演習は、日本の離島に侵入した敵を自衛隊が迎え撃つという想定で行われ、3月に富士駐屯地に配備された長射程ミサイル「25式高速滑空弾」が初めて公開されました。今回は、およそ69.5トン8億2000万円相当の弾薬が使用されましたが、4月に大分の演習場で暴発事故があっ