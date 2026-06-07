全国の「プレミアム・アウトレット」（運営：三菱地所・サイモン株式会社）は、6月12日〜21日の10日間、夏先取りセール『PREMIUM OUTLETS SALE（プレミアム・アウトレットセール）』を開催する。【画像多数】『PREMIUM OUTLETS SALE』注目アイテム・イベントなどずらり今回の『PREMIUM OUTLETS SALE』は、最大70％OFF（りんくう、神戸三田は最大80％OFF）となり、全国10ヶ所のプレミアム・アウトレットで合計950店舗以上が参加