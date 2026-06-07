SIX LOUNGEが、2027年2月13日に東京 日本武道館にてワンマンライブ『SIX LOUNGE “正夢”』を開催する。 （関連：SIX LOUNGE×BLEACH、DISH//×逃げ若、ハンブレ×鴨ロン……改めて注目したいロックバンド×アニソン3選） 本情報は、本日6月7日よりスタートしたツアー『SIX LOUNGE Sweet Journey Tour』のZepp Osaka Bayside公演後に発表されたもの。日本武道館公演のチケットは、ファンクラブ会員限定先行