サッカー日本代表のMF鈴木唯人（24）が、6月3日、Instagramを更新。ワールドカップ本番へ向け、チャーター機への搭乗直前に撮影された貴重なオフショットが公開された。 【画像】久保建英の“超ショート丈”パンツにチーム公式SNSもツッコミ「センスいいw」「鈴木優磨専用では？」と反響 投稿された写真は、日本代表のオフィシャルスーツである紺色のセットアップを着こなし