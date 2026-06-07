『ママ友トライアングル 〜いつも私が余ってる〜』より【マンガ】『ママ友トライアングル 〜いつも私が余ってる〜』を読む子どもの友情から始まる親同士の付き合いは、自分で築く友情関係とは異なる独特の問題をはらんでいます。気が合えば、親子でいい関係が築ける心強い存在となりますが、そうではない相手だと…。子どもの友情に響いてしまうこともあるママ友との付き合い。でも無理してまで仲良くしないといけないもの…？幼稚