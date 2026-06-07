ザイでは毎週土曜日、『ウィークリー・ダイヤモンドZAi』にて、いま一番注目のオススメ株を紹介している。その、ウィークリーZAi6月1日号から、特に注目の2銘柄を、ピックアップしてお届け！（小林大純、仲村幸浩、ダイヤモンド・ザイ編集部）※株価等は2026年5月22日。光学衛星で安価にデータ提供！売上下ブレも期待変わらずひとつめの注目株は、アクセルスペースホールディングス（東証グロース・402A）だ。新興市場では政策の