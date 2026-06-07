今回の舞台は、富士山を望む、山梨県本栖湖。厄介者を求めて城島と横山がやって来ると、待っていたのは…「竹内涼真くんやん！」かつて熱帯魚や海水魚を150匹、30〜40種類も飼育し、自ら生態系を作っていたほどの魚好き。「出られるチャンスがあると聞いて、これは行っとかないと」と、念願のDASHロケ参加に意気込む！1000年以上前、富士山の大噴火によって生まれた本栖湖。山中湖・河口湖・西湖・精進湖とともに富士五湖と呼ばれ