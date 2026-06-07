DASH海岸DASH歴6年の慎太郎がついに、初めてプロジェクトリーダーに！憧れの江戸前名物をDASH海岸に呼ぶため、山口県・周防大島へ。水温9度、極寒の潜水調査の果てに辿り着いた、ミッション攻略への糸口・究極の棲み処づくりに挑む。さらに、城島は今が旬！高級食材コウイカで夏を乗り切るためのスタミナ屋台めしを！！夏祭りの鉄板、イカ焼きそばをまさかのアレンジに！すると、一同に衝撃の事態が発生！