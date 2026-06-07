今回、城島、藤原、慎太郎、郄地がやってきたのは、兵庫県宍粟市(しそうし)千種町(ちくさちょう)。そして、元プロ卓球選手の石川佳純さんがDASH初参戦！「見渡す限り山ですよ」ここ千種町は、町の約9割が森林。かつては6千人を超える人が暮らしていたが、現在は3分の1以下に。応募してくれたのが、城島と鉄腕DASHが大好きという菊地さん。千種町でかつて盛り上がったイベントが・・・「町民大運動会」。人口減少で途絶えてし