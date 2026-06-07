宍粟市千種町は兵庫県の中西部に位置する、面積の約9割が森林の自然豊かな町。かつては、6000人以上が住み活気に溢れていたが、現在はその3分の1以下に。2005年に旧宍粟郡山崎町、一宮町、波賀町と合併して宍粟市千種町に。今回の応募者菊地周星(しゅうせい)さん城島とザ！鉄腕！DASH!!が大好きで、町を盛り上げたいと、番組にメールを送ってくれた。助っ人シェフ河野大地さん福岡市で大人気の“イタリアン屋台 バル河野"を営むシ