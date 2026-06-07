2026年6月5日、韓国・スターニュースは「北中米ワールドカップ（W杯）を前に、米メディアが韓国と日本はいずれも決勝トーナメント1回戦で敗退すると予想した」と報じた。米スポーツ専門チャンネル「Fox Sports」は韓国時間4日、北中米W杯の決勝トーナメント予想を公表した。それによると、韓国と日本はともに決勝トーナメント進出を果たすものの、初戦で敗退すると予想されている。韓国は開催国の一つであるカナダに敗れ、日本は昨