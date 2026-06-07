タレントのマツコ・デラックス（53）が7日放送のTBS「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演し、1カ月で25キロやせた経験について語る場面があった。この日は「ぽっちゃり業界2026前半戦！」として、ぽっちゃり業界の新たなスターとして7人組アイドル「びっくえんじぇる」が出演。リーダーで“からあげ担当”のミチ子はダイエットをしたことで拒食症になり、その後過食症になって3カ月で20キロ太った過去を明かした。す