新日本プロレスは7日、東京・EBARAWAVEアリーナおおたで「BESTOFTHESUPERJr.33」を行った。決勝戦はA組2位で準決勝でB組1位のマスター・ワトを下したYOHとB組2位で準決勝でA組1位のロビー・イーグルスを破り、連覇を目指す藤田晃生が激突。お互いが新日本の先輩らの得意技を繰り出す。10分すぎ、YOHはファルコンアロー、藤田は原爆固め。YOHは後藤の鉄拳、牛殺し。15分すぎ、YOHが逆水平、藤田は高速ジャーマン