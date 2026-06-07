新日本プロレスは7日、東京・EBARAWAVEアリーナおおたで「BESTOFTHESUPERJr.33」を行った。セミでは14日の大阪城ホール大会でIWGPヘビー級王者のpカラム・ニューマンと挑戦者・辻陽太、IWGPタッグ選手権を戦う王者組のOSKAR、Yuto―Iceと組んで挑戦者組のグレート―O―カーンとゼイン・ジェイ組と対戦。辻とカラムは10分すぎ、辻はキックに踏みつけ、カラムはラリアットと意地を見せる。カラムからゼインへ。風車