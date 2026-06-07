神戸は7日、本拠地ノエスタで「百年構想リーグ」優勝報告会を開催した。約4500人のサポーターの前でシャーレを掲げ、記念撮影を行うなど、喜びを分かち合った。ミヒャエル・スキッベ監督は「ホームだけでなく、アウェーゲームでも多大なる応援を頂いた。私たちはファンの皆さんのために、アグレッシブで勇気があり、そして質の高いサッカーを表現したいと考えていた」と感謝。そして「来季もJリーグ、天皇杯、ルヴァン杯、そし