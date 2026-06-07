首脳会談後、記者会見する高市首相（左）と韓国の李在明大統領＝5月、韓国・安東（共同）【ソウル、東京共同】東京電力福島第1原発事故を受けた日本産水産物に対する韓国の輸入規制撤廃に向け、日本政府が実務レベルでの定期的な協議を新たに韓国側に打診していたことが7日、分かった。複数の日韓政府関係者が明らかにした。良好な日韓関係を背景に、協議を通じて韓国内に安心感を醸成し、撤廃に向けた環境整備を進めたい狙いが