新日本プロレスは7日、東京・EBARAWAVEアリーナおおたで「BESTOFTHESUPERJr.33」を行った。第6試合では14日の大阪城ホール大会でNEVER無差別級選手権に挑戦するウルフアロンとHOT軍の王者・成田蓮が6人タッグで前哨戦を行った。ウルフは葛西純、矢野通と組み、成田はディック東郷、高橋裕二郎組と対戦。ゴング前の先制攻撃。葛西とウルフに照準もうまい連係で成田と東郷を排除も、矢野につなぐが、悪の連係で反