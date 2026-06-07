栃木県で69歳の女性が殺害された強盗殺人事件で、警察は、女性の息子2人に対する強盗殺人未遂の疑いで事件の指示役とみられる夫婦を再逮捕しました。横浜市の竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）は、実行役の少年4人らと共謀して栃木県上三川町の住宅に押し入り、住人の富山英子さん（69）の長男（40代）と次男（30代）をバールで複数回殴って重傷を負わせ、殺害しようとした疑いがもたれています。少年4人と竹前容疑者夫