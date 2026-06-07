通勤にも休日のお出かけにも、季節を問わず使えるバッグがあれば重宝しそう。FTN編集部がリサーチするなかで見つけたのは【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の公式Instagramで「いま人気」と紹介されている新作バッグ。きれいめな「トートバッグ」と、ポーチとしても使える「ミニショルダー」がセットになっており、オシャレと実用性を兼ね備えています。オンオフ問わず使いやすいデザインだから、手