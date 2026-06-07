これはキュンキュンしてしまう！ 「ウニ」ちゃんが飼い主さんに見せた、とある優しい行動がXで話題になり、31万表示。4万近くのいいねを集めています。 コメントでは「これは！？人類が求めていた幸せの形では！？」とまで言う人も。果たしてウニちゃんはどんな優しさを見せてくれたのでしょうか。 【写真：飼い主を『じっと見つめる猫』→おててを見ると……キュンとくる『優しさあふれる光景』】 ウニちゃんのあた