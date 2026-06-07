猫が「親友と認めた人」にみせる4つのサイン 1.ゆっくりまばたきをする 猫と目が合ったとき、猫がゆっくりと目を閉じて、また開けるような動作をすることがあります。これは猫の世界では「親愛の情」を表すとても重要なサインです。 野生の世界では、目を閉じることは敵に隙を見せる危険な行為ですが、あえてそれを行うのは、あなたのことを全く怖がっていない証拠です。 もし愛猫がまばたきをしてくれたら、