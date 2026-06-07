筆者の娘が5歳の時、お友達の誕生日パーティーにお呼ばれしました。そこで“料理するお父さん”を見て、我が家の夫にもお願いしたのですが……。我が家の夫はほとんど家事をしないのです。そこで娘が放った言葉とは？ 突然のリクエスト！？