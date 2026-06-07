1歳の男の子が、迫りくるお掃除ロボットから猫さんを守ろうとして…。繰り広げられる予想外の展開が感動と笑いを呼んでいます。 話題の投稿は71万回を超えて再生され、「優しさの塊」「ねこちゃんを守ろうとしてるのが本当に可愛い」「ミイちゃんとの温度差www」「みぃちゃんがスルーなのがおもしろい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：猫をロボット掃除機から守りたい男の子→大慌てでやっ