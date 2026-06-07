人気グラビアアイドルの和泉芳怜(いずみ・かれん)がこのほど、SPA!デジタル写真集 「愛くるしいボディ」(扶桑社)の発売を記念して誌面カットを公開した。 【写真】マシュマロがこぼれ落ちそう 日差しを気持ち良そうに浴びながら、背筋を伸ばしてストレッチをしながらリフレッシュ。キュートなウエストを披露したかと思えば、ホワイトのワンピース水着姿ではたわわな果実をのぞかせている。 さらにはグリ}