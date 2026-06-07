香川県高校総体2026 【香川県高校総体】7日、ホッケー競技が行われ、男女ともに香川中央が優勝しました。男子の優勝は6年連続30回目、女子は2年ぶり17回目です。 ■男子の試合結果香川中央 7-0 飯山香川中央 2-0 高松東高松東 2-1 飯山 ■女子の試合結果香川中央 0-0 高松東高松東 16-0 飯山香川中央 20-0 飯山