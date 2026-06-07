ウェブサイトで記事を開くと、本文が見える前にCookie同意やニュースレター登録、アプリのインストールを求める表示が画面を覆い隠すことがあります。テクノロジー系ブログ「Daring Fireball」の運営者でMarkdownの発明者でもあるジョン・グルーバー氏は2026年5月29日付の記事でこうした表示を「ディックオーバー(dickover)」と命名しました。「dick」は男性器を指す俗語であり、人をののしる罵倒語としても使われます。「dick」の