元ＳＫＥ４８でタレントの松井珠理奈がイメチェンした姿を公開した。７日に自身のインスタグラムを更新。「久しぶりのストレートヘア」と胸まであるロングヘアをストレートにした髪形を披露。「前髪あるとだいぶイメージ変わるねまっすぐすぎるとクール過ぎちゃうから毛先は自然に内に入れてもらうことが多いよ」と前髪にこだわりがあることを明かした。「どんな髪型が見たいですか〜」（原文ママ）と呼びかけて投稿を締めく