【明治安田J1百年構想リーグ】FC東京 1−3 セレッソ大阪（6月6日／ＭＵＦＧスタジアム）【映像】絶妙トラップ＆豪快ハーフボレーショットFC東京のMF佐藤龍之介が、圧巻の技術でゴールを奪った。左足での絶妙なトラップから右足を振り抜き、ゴールネットに突き刺す一撃に、ファンたちが熱狂している。FC東京は6月6日、明治安田J1百年構想リーグのプレーオフラウンド第2戦でC大阪と対戦。第1戦は2ー2の引き分けに終わっていたが