「エビちゃん」ことモデル・蛯原友里（４６）が最新の撮影ショットを公開し、話題を呼んでいる。７日までに自身のインスタグラムを更新。髪をセンターでカッチリと分け、ノースリーブのトップスにパンツを合わせたブラックコーデを着こなし、「ＦＥＲＲＡＧＡＭＯのアイコン『ＨＵＧ』バッグ」と写真に収まっている。この投稿にフォロワーからは「モデルクイーン」「高級感あるエビちゃん、カッコいい」「美しい」「エビちゃ