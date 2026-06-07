６日のＮＨＫ「新プロジェクトＸ〜挑戦者たち〜」はサッカー日本代表森保一監督が出演し、「ジャイアントキリングサッカー日本代表ドーハの歓喜」が放送された。２０２２年カタールＷ杯で、日本代表がドイツ、スペインを撃破。その起点は１９９３年、選手として森保氏が味わったドーハの悲劇にあったことなどが特集された。１９９３年、森保氏と代表チームメイトで、主将としてドーハの悲劇を体験した柱谷哲二氏（６１）