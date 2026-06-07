カーリング女子でミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが好スタートを切った。２月の五輪は無念の８位に終わったが、今季最終戦となる日本選手権（神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）に向けて再出発。７日の初日は札幌国際大に１２―４で大勝した。スキップ・吉村紗也香は「１エンド（Ｅ）目に複数点を取れたのは良かった。その後も後攻で複数点を取ることができたので、流れを相手に渡さずに、常に自分たちがペースをつかんで