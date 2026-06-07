6月7日、東京競馬場で行われた春のマイル王決定戦G1・安田記念（芝1600m）は、武豊騎乗の8番人気、シックスペンスが波乱を演出。直線ではしぶとく脚を伸ばしてジリジリと抜け出し、G1初制覇を飾った。なお、2着はワールズエンド、ガイアフォースが同着となっている。安田記念、勝利ジョッキーコメント1着シックスペンス武豊騎手「急遽の騎乗だったのですが、結果を出せて非常に嬉しいです。前でレースをしようと思っていました