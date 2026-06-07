【モデルプレス＝2026/06/07】女優の川島海荷が6月6日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーを訪れた際のコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。【写真】32歳子役出身女優「真似したい」と話題のディズニー満喫ショット◆川島海荷、ディズニーシー満喫ショット披露川島は「わぁ！！！！25周年 ブルーテイストなのが可愛すぎて」という言葉とともに、パーク内でのショットを複数枚投稿。自身もブルーのシャツにメガネを