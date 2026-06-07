【モデルプレス＝2026/06/07】歌舞伎俳優の中村獅童が6月6日、自身のInstagramを更新。家族で映画館を訪れた際のショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】53歳歌舞伎俳優「そっくり」長男と親子2ショット◆中村獅童、家族での映画館ショット披露中村は「現在大ヒット公開中のスターウォーズシリーズ新作映画マンダロリアンアンドグローグー子連れ狼にインスパイアされた作品だと耳にして、すぐさま家族で映画館へ」と説明を添