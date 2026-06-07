ガールズグループSecretのメンバー、ヒョソンが過去に活動していたときのエピソードを伝えた。去る6月3日、YouTubeチャンネル「Secret Official」には、「バック・トゥ・ザ・2011年が流行りだって？（見せてあげる 本物の第2世代アイドルメイク）」というタイトルの動画が公開された。【写真】Secret、約12年ぶりに再結成も“不仲説”メンバーの姿はなく同日、ヒョソンとメンバーのハナは、過去にメイクと衣装を担当していたプロた