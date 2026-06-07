6/8（月）〜14（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。💼 牡羊座：10日（水）は「話を前向きに進められる」牡羊座のあなたは、前から頑張って続けてきたことが、大きな成果につながりそうな1週間です。10日（水）は、話を前向きに進めることができるチャンスがやってきそうです。