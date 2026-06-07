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岡山県高校総体2026 【岡山県高校総体】7日、バレーボール女子の3回戦・4回戦が行われ、ベスト8が決まりました。 ■女子〈3回戦〉倉敷翠松 2-0 岡山操山倉敷中央 2-1 岡山芳泉笠岡 2-0 興陽津山東 2-1 岡山城東新見 2-0 総社南岡山南 2-0 岡山龍谷倉敷商 2-0 西大寺玉島 2-1 高松農 〈4回戦〉就実 2-0 倉敷翠松津山 2-0 倉敷中央清心女子 2-0 笠岡岡山理大付 2-0 津山東玉野光南 2-0 新