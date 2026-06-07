湯郷ベル 女子サッカー・2026プレナスなでしこリーグ1部の岡山湯郷ベルは7日、岡山県美作ラグビー・サッカー場でニッパツ横浜FCシーガルズと対戦し、4対1で勝利しました。湯郷ベルはこの勝利で、連敗を3でストップしました。