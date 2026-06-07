タルト専門店「キル フェ ボン」から、夏だけの特別なフルーツジュレ「BIJOU DE Pêche（ビジュードペーシュ）」が登場しました。青森県産「川中島白桃」、岡山県産「清水白桃」に加え、今季は和歌山県産「あら川の桃」が新たに仲間入り。産地ごとの個性をそのまま閉じ込めた、まるで宝石のような美しいジュレは、ご自宅用にもギフトにもぴったりです♡ 名産地の桃を楽しむ特別なジュレ 「BIJOU