「ＤｅＮＡ２−４ソフトバンク」（７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡが延長戦の末に敗れ、２連敗を喫した。延長十一回の攻撃で相川監督が遅延行為で退場。２死一塁で宮崎が空振り三振した際、打撃妨害をアピールしたが認められなかった。相川監督が抗議を続け、川口球審は、これを遅延行為として退場を宣告した。直後の十二回に２点を勝ち越された。監督退場後に代わって指揮を執った迮岡１軍ベンチコーチは試合後、退