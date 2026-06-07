北海道発のアイドルグループ「限りなく白く」初の全国流通盤「青春の種」発売を記念した亀子にかソロインタビュー。締めくくりの第3部では、華やかなステージの裏側に隠された挫折と帰還、そして未来への眼差しに迫る。かつてアイドルに無関心だった少女は、なぜ自らマイクを握り、一度は失った夢の続きを雪降る故郷で育むことになったのか――。（推し面取材班）まばゆいスポットライトが照らし出したのは、絶望的なほどの空