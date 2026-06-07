宇都宮市の市街地で６日朝から７日夕にかけ、クマの目撃が相次いだ。栃木県警によると、県庁や中心市街地のオリオン通り商店街などで見たと、２０件以上の情報が寄せられた。市によると、市中心部での目撃は初めて。けが人は確認されていない。市の発表では、６日朝、ＪＲ宇都宮駅から北に約３キロの同市長岡町の山林で体長約６０センチのクマを見たとの情報が最初に寄せられ、同日夕には少し南で体長約１メートルのクマが目撃