6月5日に開幕した「2026年第9回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・東京」の6月の部が7日、閉幕した。開会式が行われた江東区のトヨタアリーナ東京では午前中からバスケットボール（ユニファイドスポーツ）が行われ、午後には表彰式が開催された。「SON広報プロジェクトアンバサダー」で、TOKYOFMラジオ「5分では伝えられないスペシャルオリンピックスの世界」のMCも務める、やまだひさし氏が司会。ドリームサ