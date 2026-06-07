アイドルグループ・Devil ANTHEM.の水野瞳さんのSPA!デジタルフォトグラフ「水野瞳シャッターに思いを込めて」がリリース。誌面カットが公開されました。得意のダンスで鍛えたスタイルとキュートなルックスで注目を集める水野さんが魅力を披露しています。【写真】ベレー帽がお似合いの水野瞳さん表紙カットは、鏡越しに視線を向けながら歯磨きをする近距離ショット。プライベート感あふれる自然な表情が印象的で、作品への期待