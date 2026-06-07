お金のこと、難しいですよね。老後の不安からますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人もいるのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、50代が毎月積み立てたい金額についてです。 ◆【マンガ】元銀行員は見た！老後破綻・老後貧乏になる人の特徴Q：50代一人暮らしだったら、毎月いくら貯金したらいい？「50歳ですが、貯金はあまりありません。老後のために、毎月い