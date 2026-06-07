◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ決勝東京ベイ13―22神戸（2026年6月7日東京・MUFG国立）レギュラーシーズン（RS）3位の東京ベイは同1位の神戸に13―22で敗れ、3季ぶり2度目のリーグ制覇を逃した。決勝には2季連続で進んだが、またも頂点には届かず、フラン・ルディケ・ヘッドコーチ（HC）は「プレーオフや決勝では、チャンスをどれだけフィニッシュできるかが大事。敵陣22メートル以内のエリアに入って、取